Если нужно удивить гостей на праздник или порадовать родных на выходные – лучшего варианта просто не найти. Соленый чизкейк – это то блюдо, от которого не остается даже малейшей крошки. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту из TikTok yummy.lera.

Как приготовить соленый чизкейк?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

основа:

– 250 граммов соленого крекера;

– 50 граммов свежего шпината или рукколы;

– 50 миллилитров масла с травами;

– чеснок и базилик;

начинка:

– 450 граммов крем-сыра;

– 100 миллилитров сливок 33%;

– 1 столовая ложка лимонного сока + цедра 1 лимона;

– пучок укропа;

– 1 большой огурец;

– 200 граммов вареных креветок;

– 200 граммов слабосоленого лосося.

Готовим чизкейк, от кого не останется и крошки: видео

Приготовление:

Крекер вместе со шпинатом или рукколой измельчите в блендере, добавьте масло с травами, чеснок и базилик и взбейте до мелкой крошки. Выложите массу в разъемную форму, застеленную пергаментом, сформируйте дно и бортики, хорошо утрамбуйте и поставьте в холодильник. Крем-сыр смешайте со сливками, лимонным соком и цедрой до однородной нежной массы, добавьте нарезанные креветки, лосось, измельченный укроп и очищенный от кожуры огурец, тщательно перемешайте. Выложите начинку на основу, разровняйте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Перед подачей украсьте по вкусу и подавайте к столу.

На что обращать внимание при покупке лосося?

Сначала обратите внимание на цвет. Если он слишком яркий – есть риск использования красителей, подсказывает Kuchnia.

Также по возможности нажмите на филе пальцем – на свежем мясе вмятина исчезает почти мгновенно. Если нет, то рыбу могли повторно замораживать или она начала портиться.

