Если нужно удивить гостей на праздник или порадовать родных на выходные – лучшего варианта просто не найти. Соленый чизкейк – это то блюдо, от которого не остается даже малейшей крошки. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту из TikTok yummy.lera.
Как приготовить соленый чизкейк?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
основа:
– 250 граммов соленого крекера;
– 50 граммов свежего шпината или рукколы;
– 50 миллилитров масла с травами;
– чеснок и базилик;
начинка:
– 450 граммов крем-сыра;
– 100 миллилитров сливок 33%;
– 1 столовая ложка лимонного сока + цедра 1 лимона;
– пучок укропа;
– 1 большой огурец;
– 200 граммов вареных креветок;
– 200 граммов слабосоленого лосося.
Готовим чизкейк, от кого не останется и крошки: видео
Приготовление:
- Крекер вместе со шпинатом или рукколой измельчите в блендере, добавьте масло с травами, чеснок и базилик и взбейте до мелкой крошки.
- Выложите массу в разъемную форму, застеленную пергаментом, сформируйте дно и бортики, хорошо утрамбуйте и поставьте в холодильник.
- Крем-сыр смешайте со сливками, лимонным соком и цедрой до однородной нежной массы, добавьте нарезанные креветки, лосось, измельченный укроп и очищенный от кожуры огурец, тщательно перемешайте.
- Выложите начинку на основу, разровняйте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
- Перед подачей украсьте по вкусу и подавайте к столу.
На что обращать внимание при покупке лосося?
Сначала обратите внимание на цвет. Если он слишком яркий – есть риск использования красителей, подсказывает Kuchnia.
Также по возможности нажмите на филе пальцем – на свежем мясе вмятина исчезает почти мгновенно. Если нет, то рыбу могли повторно замораживать или она начала портиться.
