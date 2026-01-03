Якщо потрібно здивувати гостей на свято або потішити рідних на вихідні – кращого варіанту просто не знайти. Солоний чизкейк – це та страва, від якої не залишається навіть найменшої крихти. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом з TikTok yummy.lera.

Як приготувати солоний чизкейк?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
основа:
– 250 грамів солоного крекера;
– 50 грамів свіжого шпинату чи руколи;
– 50 мілілітрів олії з травами;
– часник та базилік;
начинка:
– 450 грамів крем-сиру;
– 100 мілілітрів вершків 33%;
– 1 столова ложка лимонного соку + цедра 1 лимона;
– пучок кропу;
– 1 великий огірок;
– 200 грамів варених креветок;
– 200 грамів слабосоленого лосося.

Готуємо чизкейк, від кого не залишиться і крихти: відео

Приготування:

  1. Крекер разом зі шпинатом або руколою подрібніть у блендері, додайте олію з травами, часник і базилік та збийте до дрібної крихти.
  2. Викладіть масу у розʼємну форму, застелену пергаментом, сформуйте дно й бортики, добре утрамбуйте та поставте в холодильник.
  3. Крем-сир змішайте з вершками, лимонним соком і цедрою до однорідної ніжної маси, додайте нарізані креветки, лосось, подрібнений кріп і очищений від шкірки огірок, ретельно перемішайте.
  4. Викладіть начинку на основу, розрівняйте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на ніч.
  5. Перед подачею прикрасьте до смаку і подавайте до столу.

На що звертати увагу при купівлі лосося?

Спочатку зверніть увагу на колір. Якщо він надто яскравий – є ризик використання барвників, підказує Kuchnia.

Також за можливості натисніть на філе пальцем – на свіжому мʼясі вмʼятина зникає майже миттєво. Якщо ні, то рибу могли повторно заморожувати або вона почала псуватися.

Що ще приготувати?