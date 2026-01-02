Соленый "Наполеон" имеет все шансы стать открытием, которое навсегда войдет в вашу кулинарную повседневность. Он очень прост в приготовлении и дарит непревзойденный вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как приготовить соленый "Наполеон"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста;

соус:

– 200 граммов майонеза;

– 3 зубчика чеснока;

– укроп, соль и перец по вкусу;

начинка:

– 4 яйца;

– 200 граммов твердого сыра;

– 200 граммов консервированного тунца.

Легкое блюдо, которое дарит много удовольствия / Скриншот из видео "Простые рецепты"

Приготовление:

Слоеное тесто раскатайте, разрежьте на две части и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20 минут до золотистости. Готовое тесто остудите и разделите на несколько коржей. Для соуса смешайте майонез, измельченный чеснок и укроп до однородности. Вареные яйца и твердый сыр натрите на крупной терке. Собирайте соленый "Наполеон": выложите корж, смажьте соусом, посыпьте сыром, накройте следующим коржом и снова смажьте соусом. Далее выложите слой тунца, накройте коржом, смажьте соусом и посыпьте яйцом. Повторяйте слои, чередуя начинку. Верх торта посыпьте крошкой из теста. Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы хорошо пропитался.

Чем заменить тунец?

Тунец – далеко не единственная опция для соленого "Наполеона". Для этого блюда в принципе подойдет любая рыбная консерва, рассказывает Pysznosci.

Например, элементарная сардина удешевит блюдо бюджетом, но не вкусом. Поэтому не бойтесь экспериментировать и регулировать блюдо по своему вкусу.

