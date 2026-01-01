Если захотелось сладенького с мандаринами – этот рецепт станет вашим явным фаворитом. Это тот случай, когда почти без усилий можно получить большую порцию наслаждения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok top_havchik_cooking.

Как приготовить мандариновый торт?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 10 штук савоярди;

– 250 граммов маскарпоне;

– 2 – 3 столовые ложки сгущенного молока;

– 3 + 1 мандарин;

– розмарин по вкусу.

Готовим невероятный десерт с мандаринами: видео

Приготовление:

Выжмите сок из 3 мандаринов, по желанию измельчите мякоть блендером и процедите через сито. Маскарпоне смешайте со сгущенным молоком до однородного нежного крема. Савоярди быстро окунайте в мандариновый сок и выкладывайте слоем в форму, сверху покрывайте кремом. Повторите слои печенья и крема. Украсьте десерт дольками мандарина и веточкой розмарина. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы торт хорошо стабилизировался.

Как выбрать сладкий мандарин?

В первую очередь нужно обращать внимание не на цвет фрукта, а на его вес. Именно он станет подсказкой относительно его вкуса, обращает внимание Kuchnia.

Чем тяжелее мандарин – тем больше в нем сока. Такие плоды станут идеальным дополнением для ваших десертов.

