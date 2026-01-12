Така страва добре підходить для домашньої вечері або посиденьок у колі друзів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Daria.cooks. Коли хочеться здивувати чимось новим з улюбленим смаком – варто приготувати міні суші-шаурму.
Як приготувати суші-шаурму?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів сухого рису для суші;
– 150 грамів креветок;
– 150 грамів крабових паличок;
– 250 грамів крем-сиру;
– пів огірка;
– 1 авокадо;
– пікантний соус на основі майонезу та соусу шрірача – до смаку;
– 4 листи норі;
– 100 мілілітрів пшеничного борошна;
– 50 мілілітрів води;
– панко – для панування;
– олія – для обсмаження;
– сіль – до смаку;
– чорний перець – до смаку;
– лимонний сік – до смаку.
Легкий спосіб приготування суші-шаурми: відео
Приготування:
- Рис ретельно промийте, відваріть до готовності та повністю остудіть.
- Креветки замаринуйте з сіллю, перцем, сухим часником і краплею олії, після чого швидко обсмажте на сковороді до готовності.
- Огірок і авокадо наріжте тонкою соломкою.
- Крабові палички розберіть на волокна, креветки наріжте шматочками.
- Майонез змішайте із соусом шрірача до однорідної пікантної заправки.
- Килимок для суші щільно обгорніть харчовою плівкою, викладіть на нього лист норі та зволоженими руками рівномірно розподіліть шар рису.
- По черзі викладіть огірок, авокадо, крем-сир, краб, трохи соусу та креветки, після чого акуратно скрутіть рол за допомогою килимка.
- Готовий рол розріжте навпіл, кожну частину занурте в кляр із борошна та води до консистенції сметани, обваляйте в панко й обсмажте в розігрітій олії до рівномірної золотистої скоринки.
Як зварити рис за 5 хвилин?
Помістіть воду та рис у миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі, пише Recipe tine ats. Накрийте кришкою та готуйте в мікрохвильовій печі на високій потужності.
Зачекайте 5 хвилин або поки вода не вбереться, потім розпушіть виделкою. Ось і все – рис готовий до використання!
