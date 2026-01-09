Смажені пиріжки – це відгомін дитинства, який завжди раді бачити на столі. Якщо є бажання – начинку можна використати мʼясну, але й з горохом вони виходять смачними й ситними, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як приготувати козацькі пиріжки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів кефіру;

– 2 жовтки;

– 2 столові ложки олії;

– 2 столові ложки горілки;

– 16 грамів розпушувача;

– 10 грамів мокрих дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– борошно – по ситуації (тісто повинно бути мʼяким, але його треба буде розкачувати);

– олія для смаження.

Улюблені пиріжки / Фото food.net.ua

Приготування:

З’єднайте всі інгредієнти в мисці та поступово додавайте борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто. Накрийте тісто рушником і дайте йому трохи постояти. Розкачайте тісто в пласт і виріжте кружечки за допомогою великого стакана. Викладіть начинку, зліпіть пиріжки та міцно защипніть краї. Розігрійте олію на сковороді й обсмажте пиріжки до золотистої скоринки з обох боків.

Чи обовʼязково додавати в тісто алкоголь?

Алкоголь в рецепті може стурбувати, але не варто перейматися. Єдина його роль – тісто не вбиратиме олію при смаженні, розповідає Haps.

Під час смаження горілка випарується, тому спокійно давайте пиріжки дітям. Цей прийом досвідчених господинь ще ніколи нікого не підводив.

