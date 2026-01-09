Смажені пиріжки – це відгомін дитинства, який завжди раді бачити на столі. Якщо є бажання – начинку можна використати мʼясну, але й з горохом вони виходять смачними й ситними, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як приготувати козацькі пиріжки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів кефіру;
– 2 жовтки;
– 2 столові ложки олії;
– 2 столові ложки горілки;
– 16 грамів розпушувача;
– 10 грамів мокрих дріжджів;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– борошно – по ситуації (тісто повинно бути мʼяким, але його треба буде розкачувати);
– олія для смаження.
Улюблені пиріжки / Фото food.net.ua
Приготування:
- З’єднайте всі інгредієнти в мисці та поступово додавайте борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто.
- Накрийте тісто рушником і дайте йому трохи постояти.
- Розкачайте тісто в пласт і виріжте кружечки за допомогою великого стакана.
- Викладіть начинку, зліпіть пиріжки та міцно защипніть краї.
- Розігрійте олію на сковороді й обсмажте пиріжки до золотистої скоринки з обох боків.
Чи обовʼязково додавати в тісто алкоголь?
Алкоголь в рецепті може стурбувати, але не варто перейматися. Єдина його роль – тісто не вбиратиме олію при смаженні, розповідає Haps.
Під час смаження горілка випарується, тому спокійно давайте пиріжки дітям. Цей прийом досвідчених господинь ще ніколи нікого не підводив.
