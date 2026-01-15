Потрібен лише лаваш та кілька інгредієнтів, аби подати до столу смачну страву. 24 Канал пропонує зберегти собі цю знахідку з TikTok tastenotalk. З начинкою можна експериментувати та додавати все, що є у холодильнику.

Як приготувати омлет у лаваші?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– яйця;

– лаваш;

– авокадо;

– кукурудза;

– ковбаса або мʼясо;

– шпинат або інша зелень;

– мʼякий сир.

Приготування:

Яйця збиваємо і смажимо на пательні, зверху викладаємо лаваш. Викладаємо на тарілку так, щоб лаваш опинився знизу. Ділимо омлет на 4 частини і викладаємо шпинат, кукурудзу, мʼясо та авокадо. Складаємо четвертинками та подаємо до столу.

Як зробити лаваш самому?

Це легко: треба 350 грамів борошна, 200 мілілітрів окропу, 2 столові ложки олії та пів чайної ложки солі. Замішуємо тісто і даємо йому трішки "відпочити", підказує Moje gotowanie.

Залишилося поділити тісто на частинки, тонко їх розкатати і посмажити на сухій пательні. Ось і все – можна використовувати лаваш для безлічі страв.

