Потрібен лише лаваш та кілька інгредієнтів, аби подати до столу смачну страву. 24 Канал пропонує зберегти собі цю знахідку з TikTok tastenotalk. З начинкою можна експериментувати та додавати все, що є у холодильнику.
Як приготувати омлет у лаваші?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– яйця;
– лаваш;
– авокадо;
– кукурудза;
– ковбаса або мʼясо;
– шпинат або інша зелень;
– мʼякий сир.
Готуємо смачний сніданок за лічені хвилини: відео
Приготування:
- Яйця збиваємо і смажимо на пательні, зверху викладаємо лаваш.
- Викладаємо на тарілку так, щоб лаваш опинився знизу.
- Ділимо омлет на 4 частини і викладаємо шпинат, кукурудзу, мʼясо та авокадо.
- Складаємо четвертинками та подаємо до столу.
Як зробити лаваш самому?
Це легко: треба 350 грамів борошна, 200 мілілітрів окропу, 2 столові ложки олії та пів чайної ложки солі. Замішуємо тісто і даємо йому трішки "відпочити", підказує Moje gotowanie.
Залишилося поділити тісто на частинки, тонко їх розкатати і посмажити на сухій пательні. Ось і все – можна використовувати лаваш для безлічі страв.
