Потрібен лише лаваш та кілька інгредієнтів, аби подати до столу смачну страву. 24 Канал пропонує зберегти собі цю знахідку з TikTok tastenotalk. З начинкою можна експериментувати та додавати все, що є у холодильнику.

Як приготувати омлет у лаваші?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– яйця;
– лаваш;
– авокадо;
– кукурудза;
– ковбаса або мʼясо;
– шпинат або інша зелень;
– мʼякий сир.

Готуємо смачний сніданок за лічені хвилини: відео

Приготування:

  1. Яйця збиваємо і смажимо на пательні, зверху викладаємо лаваш.
  2. Викладаємо на тарілку так, щоб лаваш опинився знизу.
  3. Ділимо омлет на 4 частини і викладаємо шпинат, кукурудзу, мʼясо та авокадо.
  4. Складаємо четвертинками та подаємо до столу.

Як зробити лаваш самому?

Це легко: треба 350 грамів борошна, 200 мілілітрів окропу, 2 столові ложки олії та пів чайної ложки солі. Замішуємо тісто і даємо йому трішки "відпочити", підказує Moje gotowanie.

Залишилося поділити тісто на частинки, тонко їх розкатати і посмажити на сухій пательні. Ось і все – можна використовувати лаваш для безлічі страв.

