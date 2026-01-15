Нужен только лаваш и несколько ингредиентов, чтобы подать к столу вкусное блюдо. 24 Канал предлагает сохранить себе эту находку с TikTok tastenotalk. С начинкой можно экспериментировать и добавлять все, что есть в холодильнике.

Как приготовить омлет в лаваше?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– яйца;

– лаваш;

– авокадо;

– кукуруза;

– колбаса или мясо;

– шпинат или другая зелень;

– мягкий сыр.

Приготовление:

Яйца взбиваем и жарим на сковороде, сверху выкладываем лаваш. Выкладываем на тарелку так, чтобы лаваш оказался снизу. Делим омлет на 4 части и выкладываем шпинат, кукурузу, мясо и авокадо. Складываем четвертинками и подаем к столу.

Как сделать лаваш самому?

Это легко: надо 350 граммов муки, 200 миллилитров кипятка, 2 столовые ложки масла и пол чайной ложки соли. Замешиваем тесто и даем ему немного "отдохнуть", подсказывает Moje gotowanie.

Осталось разделить тесто на части, тонко их раскатать и пожарить на сухой сковороде. Вот и все – можно использовать лаваш для множества блюд.

