Нужен только лаваш и несколько ингредиентов, чтобы подать к столу вкусное блюдо. 24 Канал предлагает сохранить себе эту находку с TikTok tastenotalk. С начинкой можно экспериментировать и добавлять все, что есть в холодильнике.

Читайте также Любимая школьная пицца одной рукой: готовим любимый перекус детства

Как приготовить омлет в лаваше?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– яйца;
– лаваш;
– авокадо;
– кукуруза;
– колбаса или мясо;
– шпинат или другая зелень;
– мягкий сыр.

Готовим вкусный завтрак за считанные минуты: видео

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем и жарим на сковороде, сверху выкладываем лаваш.
  2. Выкладываем на тарелку так, чтобы лаваш оказался снизу.
  3. Делим омлет на 4 части и выкладываем шпинат, кукурузу, мясо и авокадо.
  4. Складываем четвертинками и подаем к столу.

Как сделать лаваш самому?

Это легко: надо 350 граммов муки, 200 миллилитров кипятка, 2 столовые ложки масла и пол чайной ложки соли. Замешиваем тесто и даем ему немного "отдохнуть", подсказывает Moje gotowanie.

Осталось разделить тесто на части, тонко их раскатать и пожарить на сухой сковороде. Вот и все – можно использовать лаваш для множества блюд.

Что еще вкусного приготовить?