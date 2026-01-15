Суп харчо – одна из главных звезд грузинской кухни, которая славится непревзойденным вкусом и сытностью блюд. Он очень прост в приготовлении и согреет даже в лютый мороз, который сейчас царит за окном, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

Как приготовить суп харчо?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 4 – 6 говяжьих ребер;

– 2 картофеля;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 2 помидора;

– 1 столовая ложка аджики;

– 2 столовые ложки соуса ткемали;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 2 столовая ложка хмели-сунели;

– 1 лавровый лист;

– 100 граммов риса;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– сливочное масло.

Этот суп обожают даже дети / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Залейте говяжьи ребра холодной водой, добавьте лавровый лист и поставьте вариться на средний огонь. После закипания снимайте пену и варите примерно 20 – 30 минут. На сливочном масле слегка обжарьте мелко нарезанный лук, морковь и очищенный от кожуры помидор. Добавьте немного томатной пасты и аджики, влейте несколько ложек бульона и перемешайте до однородной консистенции. Достаньте ребра из кастрюли, отделите мясо от костей и нарежьте кусочками. В бульон выложите зажарку, добавьте немного ткемали и нарезанный картофель. Верните мясо обратно, всыпьте рис, приправьте солью, перцем и хмели-сунели. Варите на среднем огне до готовности картофеля и риса. В конце выдавите чеснок через пресс, добавьте измельченную зелень, перемешайте и снимите с плиты. Дайте супу настояться не менее 15 минут – и можете подавать к столу.

Нужно ли снимать пену с бульона?

Этот спор длится давно, однако все же лучше избавляться от пены, которая образуется на бульоне. Она не вредна, но портит эстетику блюда, пишет Onet.

Без пены бульон будет более прозрачным и без выраженного "мясного" привкуса. Кроме того, бульон без пены дольше хранится в холодильнике – а в нынешних условиях это серьезный аргумент.

