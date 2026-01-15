Суп харчо – одна з головних зірок грузинської кухні, яка славиться неперевершеним смаком та ситністю страв. Він дуже простий у приготуванні та зігріє навіть у лютий мороз, який зараз панує за вікном, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Як приготувати суп харчо?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 4 – 6 яловичих ребер;
– 2 картоплі;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 2 помідори;
– 1 столова ложка аджики;
– 2 столові ложки соусу ткемалі;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 2 столова ложка хмелі-сунелі;
– 1 лавровий листок;
– 100 грамів рису;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– вершкове масло.
Цей суп обожнюють навіть діти / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Залийте яловичі ребра холодною водою, додайте лавровий лист і поставте варитися на середній вогонь.
- Після закипання знімайте піну та варіть приблизно 20 – 30 хвилин.
- На вершковому маслі злегка обсмажте дрібно нарізану цибулю, моркву та очищений від шкірки помідор.
- Додайте трохи томатної пасти й аджики, влийте кілька ложок бульйону та перемішайте до однорідної консистенції.
- Дістаньте ребра з каструлі, відокремте м’ясо від кісток і наріжте шматочками.
- У бульйон викладіть засмажку, додайте трохи ткемалі та нарізану картоплю.
- Поверніть м’ясо назад, всипте рис, приправте сіллю, перцем і хмелі-сунелі. Варіть на середньому вогні до готовності картоплі та рису.
- Наприкінці видавіть часник через прес, додайте подрібнену зелень, перемішайте й зніміть з плити.
- Дайте супу настоятися щонайменше 15 хвилин – і можете подавати до столу.
Чи потрібно знімати піну з бульйону?
Ця суперечка триває давно, однак все ж таки краще позбуватися піни, яка утворюється на бульйоні. Вона не шкідлива, але псує естетику страви, пише Onet.
Без піни бульйон буде більш прозорим і без вираженого "мʼясного" присмаку. Окрім того, бульйон без піни довше зберігається у холодильнику – а в нинішніх умовах це серйозний аргумент.
