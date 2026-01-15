Если вы не можете представить своей жизни без суши, то этот рецепт станет для вас настоящим подарком. Вы можете приготовить огромную порцию любимого блюда, не беспокоясь о больших затратах, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.

Как приготовить суши-запеканку

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов риса;

– 360 граммов крабовых палочек или рыбы;

– 1 упаковка сливочного сыра;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– упаковка сыра Гауда;

– 1 банка икры "Копченый лосось";

– 3 столовые ложки майонеза;

добавки:

– листья нори;

– огурец;

– соус терияки;

– кунжут.

Готовим огромную порцию суши-запеканки: видео

Приготовление:

Варим рис в подсоленной воде с уксусом и выкладываем первым слоем. Далее перемешиваем крабовые сыром и майонезом и выкладываем вторым слоем. Последний слой – сырная шапочка: натираем сыр и смешиваем с икрой и майонезом. Запекаем 30 минут при 180 градусах. Посыпаем кунжутом, поливаем терияки. Нарезаем порционными кусочками. Выкладываем на листья нори и добавляем кусочек огурчика.

Как выбрать крабовые палочки?

Первая подсказка – цвет. Он должен быть белым или кремовым, но без желтых пятен, информирует Smakosze.

А еще обращайте внимание на ингредиенты – первым в списке и основным должен быть сурими. Если на первом месте крахмал – то это уже "хлебные" палочки.

Что вкусненького приготовить?