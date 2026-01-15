Если вы не можете представить своей жизни без суши, то этот рецепт станет для вас настоящим подарком. Вы можете приготовить огромную порцию любимого блюда, не беспокоясь о больших затратах, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.

Как приготовить суши-запеканку

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 400 граммов риса;
– 360 граммов крабовых палочек или рыбы;
– 1 упаковка сливочного сыра;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– упаковка сыра Гауда;
– 1 банка икры "Копченый лосось";
– 3 столовые ложки майонеза;
добавки:
– листья нори;
– огурец;
– соус терияки;
– кунжут.

Готовим огромную порцию суши-запеканки: видео

Приготовление:

  1. Варим рис в подсоленной воде с уксусом и выкладываем первым слоем.
  2. Далее перемешиваем крабовые сыром и майонезом и выкладываем вторым слоем.
  3. Последний слой – сырная шапочка: натираем сыр и смешиваем с икрой и майонезом.
  4. Запекаем 30 минут при 180 градусах.
  5. Посыпаем кунжутом, поливаем терияки.
  6. Нарезаем порционными кусочками.
  7. Выкладываем на листья нори и добавляем кусочек огурчика.

Как выбрать крабовые палочки?

Первая подсказка – цвет. Он должен быть белым или кремовым, но без желтых пятен, информирует Smakosze.

А еще обращайте внимание на ингредиенты – первым в списке и основным должен быть сурими. Если на первом месте крахмал – то это уже "хлебные" палочки.

