Вафельні бризолі з фаршем – це ваш новий улюбленець серед мʼясних страв. Вони дуже прості у приготуванні та потребують мало часу, тому часто стають вибором господинь, коли потрібно швидко нагодувати рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Як приготувати вафельні бризолі з фаршем?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 16 вафельних коржів для основи;

начинка:

– 500 грамів курячого фаршу;

– пів чайної ложки солі;

– чверть чайної ложки перцю;

панірування:

– 3 яйця;

– 20 мілілітрів олії;

– сіль та перець до смаку.

Так легко та смачно / Фото "Смачні і прості рецепти"

Приготування:

У глибокій мисці змішайте курячий фарш із сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Ретельно перемішайте ложкою або руками, щоб маса стала повністю однорідною. Сформуйте бризолі. Якщо використовуєте вафельні листи, наріжте їх на квадрати приблизно 10 на 10 сантиметрів. На один шматочок викладіть фарш, рівномірно розподіліть його та накрийте другим вафельним листом. Акуратно притисніть краї, щоб заготовка добре тримала форму. У мисці збийте яйця з дрібкою солі та перцю. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Кожну заготовку занурте в яєчну суміш і обсмажуйте по кілька хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки. Готові бризолі викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Як вибрати якісний фарш?

Зверніть увагу на колір мʼяса – він повинен бути яскравим та рівномірним. Сірий колір – ознака псування або повторного заморожування, підказує портал Moje gotowanie.

У якісному фарші також видно чіткі волокна та жирові проміжки. Якщо у лотку є вода — краще такий фарш не купувати.

