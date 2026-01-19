Вафельные бризоли с фаршем – это ваш новый любимец среди мясных блюд. Они очень просты в приготовлении и требуют мало времени, поэтому часто становятся выбором хозяек, когда нужно быстро накормить родных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Как приготовить вафельные бризоли с фаршем?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 16 вафельных коржей для основы;

начинка:

– 500 граммов куриного фарша;

– пол чайной ложки соли;

– четверть чайной ложки перца;

панировка:

– 3 яйца;

– 20 миллилитров растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Так легко и вкусно / Фото "Вкусные и простые рецепты"

Приготовление:

В глубокой миске смешайте куриный фарш с солью, перцем и любимыми специями. Тщательно перемешайте ложкой или руками, чтобы масса стала полностью однородной. Сформируйте бризоли. Если используете вафельные листы, нарежьте их на квадраты примерно 10 на 10 сантиметров. На один кусочек выложите фарш, равномерно распределите его и накройте вторым вафельным листом. Аккуратно прижмите края, чтобы заготовка хорошо держала форму. В миске взбейте яйца со щепоткой соли и перца. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Каждую заготовку окуните в яичную смесь и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки. Готовые брызоли выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Как выбрать качественный фарш?

Обратите внимание на цвет мяса – он должен быть ярким и равномерным. Серый цвет – признак порчи или повторной заморозки, подсказывает портал Moje gotowanie.

В качественном фарше также видны четкие волокна и жировые промежутки. Если в лотке есть вода - лучше такой фарш не покупать.

