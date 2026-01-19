Вафельные бризоли с фаршем – это ваш новый любимец среди мясных блюд. Они очень просты в приготовлении и требуют мало времени, поэтому часто становятся выбором хозяек, когда нужно быстро накормить родных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Как приготовить вафельные бризоли с фаршем?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 16 вафельных коржей для основы;
начинка:
– 500 граммов куриного фарша;
– пол чайной ложки соли;
– четверть чайной ложки перца;
панировка:
– 3 яйца;
– 20 миллилитров растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Так легко и вкусно / Фото "Вкусные и простые рецепты"
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте куриный фарш с солью, перцем и любимыми специями.
- Тщательно перемешайте ложкой или руками, чтобы масса стала полностью однородной. Сформируйте бризоли.
- Если используете вафельные листы, нарежьте их на квадраты примерно 10 на 10 сантиметров.
- На один кусочек выложите фарш, равномерно распределите его и накройте вторым вафельным листом.
- Аккуратно прижмите края, чтобы заготовка хорошо держала форму.
- В миске взбейте яйца со щепоткой соли и перца. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
- Каждую заготовку окуните в яичную смесь и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки. Готовые брызоли выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Как выбрать качественный фарш?
Обратите внимание на цвет мяса – он должен быть ярким и равномерным. Серый цвет – признак порчи или повторной заморозки, подсказывает портал Moje gotowanie.
В качественном фарше также видны четкие волокна и жировые промежутки. Если в лотке есть вода - лучше такой фарш не покупать.
