Печенье "Наполеон" – это эстетические трубочки, которые получаются нежными, как мороженое. Если привычный торт уже не дарит таких эмоций, пришло время обыграть рецепт по-новому с порталом "Господинька".

Как приготовить печенье "Наполеон"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 100 миллилитров холодной воды;
– 1 яйцо;
– по пол чайной ложки соли и уксуса по пол чайной ложки;
– 500 граммов муки;
– 250 граммов холодного сливочного масла;
крем:
– 150 граммов сливочного масла;
– 250 граммов сгущенного молока;
– 300 миллилитров сливок (33%).

Печенье Наполеон

Изысканность, которую стоит попробовать / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Смешиваем яйцо с водой, уксусом и солью.
  2. Муку просеиваем, к нему натираем масло, соединяем две массы и смешиваем тесто. Делим на 2 части, раскатываем на прямоугольники, посыпаем мукой, складываем конвертиком и отправляем в морозилку на 20 минут.
  3. Из фольги делаем трубочку. Тесто раскатываем, нарезаем полосками и формируем трубочки.
  4. Выпекаем на пергаменте при 180 градусах 25 – 30 минут.
  5. Тем временем делаем крем. Масло взбиваем до пышности, затем добавляем сгущенное молоко и охлажденные сливки. Перекладываем крем в кондитерский пакет.
  6. 5 – 6 трубочек перебиваем в крошку для украшения, остальные наполняем кремом и обваливаем в крошке.

Кто создал торт "Наполеон"?

Достоверное происхождение торта "Наполеон" неизвестно. Однако во Франции и Италии издавна делали похожее пирожное "мильфей", рецепт которого датирован 1651 годом, рассказывает Deseret.

Уже в XIX веке, рецепт усовершенствовал "повар королей" Мари-Антуан Карем, который считается отцом высокой французской кухни. Он сделал слои теста невероятно тонкими, а крем – более нежным.

Россияне пытались продвинуть выдумку, якобы торт создали они в честь победы над императором, однако ничего у них не получилось.

