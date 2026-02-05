Печенье "Наполеон" – это эстетические трубочки, которые получаются нежными, как мороженое. Если привычный торт уже не дарит таких эмоций, пришло время обыграть рецепт по-новому с порталом "Господинька".
Как приготовить печенье "Наполеон"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 100 миллилитров холодной воды;
– 1 яйцо;
– по пол чайной ложки соли и уксуса по пол чайной ложки;
– 500 граммов муки;
– 250 граммов холодного сливочного масла;
крем:
– 150 граммов сливочного масла;
– 250 граммов сгущенного молока;
– 300 миллилитров сливок (33%).
Изысканность, которую стоит попробовать / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Смешиваем яйцо с водой, уксусом и солью.
- Муку просеиваем, к нему натираем масло, соединяем две массы и смешиваем тесто. Делим на 2 части, раскатываем на прямоугольники, посыпаем мукой, складываем конвертиком и отправляем в морозилку на 20 минут.
- Из фольги делаем трубочку. Тесто раскатываем, нарезаем полосками и формируем трубочки.
- Выпекаем на пергаменте при 180 градусах 25 – 30 минут.
- Тем временем делаем крем. Масло взбиваем до пышности, затем добавляем сгущенное молоко и охлажденные сливки. Перекладываем крем в кондитерский пакет.
- 5 – 6 трубочек перебиваем в крошку для украшения, остальные наполняем кремом и обваливаем в крошке.
Кто создал торт "Наполеон"?
Достоверное происхождение торта "Наполеон" неизвестно. Однако во Франции и Италии издавна делали похожее пирожное "мильфей", рецепт которого датирован 1651 годом, рассказывает Deseret.
Уже в XIX веке, рецепт усовершенствовал "повар королей" Мари-Антуан Карем, который считается отцом высокой французской кухни. Он сделал слои теста невероятно тонкими, а крем – более нежным.
Россияне пытались продвинуть выдумку, якобы торт создали они в честь победы над императором, однако ничего у них не получилось.
