Коли зі світлом проблеми, а шалений темп життя лише прискорюється, варто користуватися кожною можливістю спростити собі життя. Рецепт від блогерки Олени Мандзюк подарує таку можливість, а на столі будуть неймовірно смачні вареники.
Як приготувати смачні вареники?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів борошна;
– 150 мілілітрів окропу;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– дрібка цукру;
– улюблена начинка.
Улюблена страва українців / Фото "Василева кухня"
Приготування:
- Спершу поєднайте борошно з дрібкою солі та водою, потім введіть яйце і приступайте до інтенсивного вимішування, яке має тривати близько десяти хвилин.
- Такий тривалий процес є ключовим, адже саме завдяки йому компоненти ідеально поєднуються, а структура стає гладкою та шовковистою.
- Після вимішування обов'язково накрийте масу плівкою і дайте їй спокій на двадцять хвилин. Ця пауза дозволить клейковині розслабитися, що зробить тісто надзвичайно піддатливим для розкачування.
- Воно чудово тримає форму, не розлазиться під час ліплення та підходить для реалізації будь-яких кулінарних ідей.
- Зробіть улюблену начинку, сформуйте вареники та відваріть до готовності.
Як зробити так, щоб вареники не розварювалися?
Важливо дотримуватися кількох правил – і ваші вареники будуть ідеальними. Вони стосуються всіх етапів, тому потрібно звернути увагу одразу на кілька нюансів, радить Shuba.
Спочатку після вимішевання треба дати тісту "відпочити". Клейковина розслабиться, і тісто стане еластичним і не буде рватися при розтягуванні. А ще не розкачуйте тісто надто тонко, щоб начинка не розмочила його ще до потрапляння в окріп.
Варити вареники треба у великій каструлі, щоб вони мали достатньо простору. Не забудьте добре посолити воду, це зміцнить структуру тіста.
Коли вода закипає – зменшуйте вогонь на мінімум. В залежності від розміру вареників та начинки готувати їх достатньо 3 – 5, уважно слідкуйте, щоб не переварити.
