Це універсальний варіант для різних нагод. Він доречно виглядатиме на столі під час Масляної – перед початком посту хочеться чогось особливого. Так само цей торт стане вдалим рішенням до Дня Валентина, повідомляє ютуб-канал Лілії Цвіт.

Як приготувати пляцок "Пані Валевська" від Лілії Цвіт?

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів джему зі смородини;

– 50 грамів волоських горіхів чи мигдалю;

– 220 – 250 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 50 грамів цукру;

– 3 жовтки; для меренги:

– 120 грамів цукрової пудри;

– 4 білки;

– половина столової ложки крохмалю; для крему:

– 250 мілілітрів молока;

– 50 грамів цукру;

– ванільний цукор до смаку;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 жовток;

– 100 грамів вершкового масла.

Готуємо знаменитий десерт за простим рецептом: відео

Приготування:

У глибоку миску перекладіть більшу частину борошна, додайте розпушувач і м’яке вершкове масло. Перетріть суміш виделкою до крихкої структури, після чого всипте цукор і додайте жовтки. Замісіть тісто, поступово підсипаючи решту борошна, щоб воно стало м’яким і однорідним. Розділіть його на дві рівні частини. Деко застеліть пергаментом і викладіть тісто, рівномірно розподіляючи по поверхні, щоб утворилися два коржі. За бажанням можна випекти один великий пласт і вже після випікання розрізати його навпіл. Для меренги збийте яєчні білки до стійкої, пишної маси, поступово підсипаючи цукрову пудру та не припиняючи збивання. Додайте крохмаль і акуратно перемішайте, щоб зберегти легкість маси. Духовку розігрійте до 180 градусів. На підготовлене тісто викладіть шар джему, зверху розподіліть меренгу ложкою та посипте подрібненими горіхами. Випікайте коржі приблизно 40–50 хвилин до рум’яної скоринки. Для крему в невелику каструлю влийте молоко, додайте цукор, ванільний цукор, крохмаль, борошно та жовток.

Як зрозуміти, що джем зіпсувався?

Насамперед варто оцінити кришку, повідомляє Food and wine. Вона має бути втягнута всередину. Якщо банка здута, кришка клацає або відкривається без характерного звуку вакууму – герметичність порушена.

Будь-яка цвіль, навіть невелика пляма по краю чи збоку, означає, що джем зіпсувався повністю. Зняти верхній шар і використати решту – не варіант. Насторожують також піна, дрібні пухирці, різке розшарування або надто рідкий сироп. Свіжий джем пахне фруктами. Кислий, винний чи бродильний аромат, а також шипіння під час відкривання – явна ознака псування. Якщо виникає сумнів, краще не ризикувати. Добрий джем має рівний колір, щільну текстуру і чистий аромат без сторонніх нот.

