Найсмачніші цукерки завжди зроблені власноруч. "Метеорит" з 90-х – це ідеальне поєднання шоколаду та горіхів, яке не потребує зусиль, а натомість пропонує справжню насолоду, розповідає портал Cookpad.

Як зробити цукерки "Метеорит"?

  • Час: 20 хвилин + застигання
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 300 грамів підсмажених горіхів;
– 1 яєчний білок;
– 70 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів чорного шоколаду;
– ванільний цукор до смаку.

Цукерки Метеорит

Насолода власними руками / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

  1. Подготуйте горіхову основу, злегка подрібнивши ядра в блендері. Важливо вчасно зупинитися, щоб не перетворити їх на борошно, адже в десерті мають відчуватися невеликі хрусткі шматочки.
  2. У сотейнику з товстими стінками з’єднайте білок із цукровою пудрою та ваніллю, після чого всипте більшу частину горіхів.
  3. Поставте ємність на помірний вогонь і, безперервно помішуючи, прогрівайте масу протягом 10 хвилин.
  4. Додайте в гарячу суміш залишок горіхів і ретельно вимішайте все до однорідного стану.
  5. З отриманого тіста скачайте невеликі порційні кульки та відправте їх у холодильник на 10 хвилин.
  6. Тим часом підготуйте глазур, розтопивши плитку шоколаду на водяній бані.
  7. За допомогою виделки або бамбукової шпажки занурюйте кожну охолоджену заготовку в рідкий шоколад, після чого акуратно викладайте на лист пергаменту.
  8. Залиште десерт до повного затвердіння глазурі, найкраще – у холодильнику.

Як додати цукеркам оригінальності?

Якщо ви віддаєте перевагу білому шоколаду, то обирайте мигдаль, кеш'ю або фісташки. Ці горіхи мають делікатний, злегка солодкуватий присмак, який не перебиває ніжність молочних ноток шоколаду, а лише підкреслює їх, розповідає портал Moje gotowanie.

Особливо вишукано виглядають цукерки з фісташкою, де зелений колір ядра ефектно контрастує з білосніжною глазур'ю.

