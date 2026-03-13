Отдельное преимущество рецепта – тесто не требует долгого вымешивания или сложной подготовки, пишет Smachnenke. Все делается быстро, а готовое печенье получается мягким внутри и аккуратным после нарезки.

Как приготовить кокосовое печенье?

Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 100 граммов сахара;

– 30 граммов растопленного сливочного масла;

– 70 миллилитров растительного масла;

– 300 – 320 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 20 граммов какао;

– 2 – 3 чайные ложки молока;

– 2 – 3 столовые ложки меда;

– кокосовая стружка по вкусу.

Вкусное и простое лакомство к чаю / Коллаж 24 Канала

Приготовление:

Взбейте яйца с солью, ванильным сахаром и сахаром до однородной массы. Добавьте растопленное сливочное и растительное масло, после чего еще раз хорошо перемешайте. Отдельно соедините муку с разрыхлителем. Постепенно всыпайте сухую смесь в яичную массу и замесите мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Разделите его на две равные части. Одну из них еще раз поделите пополам. Ко второй части добавьте какао и молоко, тщательно вымесите до однородности, чтобы получилось шоколадное тесто, а затем также поделите его на две части. Одну часть светлого теста выложите на пергамент и руками или скалкой сформируйте прямоугольный пласт. Сверху положите часть шоколадного теста и раскатайте до одинаковой толщины. Так же подготовьте вторую заготовку из оставшегося теста. Раскатывайте пласты толщиной примерно 1 сантиметр, не прижимая тесто слишком сильно. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, пока поверхность слегка не подрумянится. Только достанете печенье из духовки, сразу смажьте его медом и посыпьте кокосовой стружкой. Дайте немного остыть, а затем нарежьте ромбами или небольшими кусочками.

Что такое кокосовая стружка?

Кокосовая стружка – это высушенная и мелко измельченная мякоть спелого кокоса, сообщает Банка специй. Ее широко используют в кулинарии, особенно в выпечке и десертах.

Сружку получают из белой части плода: сначала мякоть перетирают, затем высушивают при высокой температуре, а дальше просеивают, чтобы получить равномерную структуру. Именно благодаря такой обработке кокосовая стружка приобретает привычный вид и хорошо подходит для различных блюд.

Ее добавляют в кремы, тесто, конфеты, печенье и другие сладости, где она придает характерный вкус и аромат. Это простой, но очень узнаваемый ингредиент, который давно стал привычным в домашней и профессиональной кулинарии.

Что вкусненького приготовить?