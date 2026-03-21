Їх подають окремо, додають у салати або використовують для теплих страв. У цьому рецепті яйця стають основою ситної запеченої закуски з сиром і ніжною текстурою, пише Kwestia Smaku.
Як приготувати яєчний паштет?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 зварених круто яєць;
– 2 сирі яйця;
– 2 цибулини;
– 2 столові ложки олії;
– 150 грамів жовтої моцарели;
– 150 грамів вершків 12%;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 чайні ложки медово-гірчичного соусу;
– 2/3 склянки панірувальних сухарів панко або панірувальних сухарів з нуту;
– 1/2 чайної ложки куркуми;
– 4 столові ложки цибулі-шніту;
– 1 столову ложку вершкового масла;
– сіль і перець до смаку.
Така смакота / Фото Kwestia Smaku
Приготування:
- Яйця зваріть круто приблизно 10 хвилин, очистіть, натріть на тертці й перекладіть у велику миску.
- Духовку розігрійте до 180 градусів, а форму для випікання застеліть пергаментом.
- До натертих яєць додайте сирі жовтки, а білки поки відкладіть.
- Цибулю очистіть, наріжте кубиком і обсмажте на олії приблизно 6 хвилин, час від часу помішуючи. Дайте їй охолонути, а потім додайте до яєць.
- Туди ж всипте подрібнену моцарелу, влийте вершки, додайте майонез, медово-гірчичний соус, панірувальні сухарі, куркуму та подрібнену цибулю-шніт.
- Усе перемішайте, посоліть і поперчіть до смаку. Наприкінці додайте збиті до пишної піни білки й обережно перемішайте масу.
- Перекладіть її у форму для запікання, зверху розкладіть пластівці вершкового масла й випікайте без кришки 45 хвилин.
Як перевірити, чи яйця ще свіжі?
Найпростіше перевірити свіжість яйця за допомогою холодної води, пише Cnet. Для цього достатньо налити воду у склянку або глибоку миску й обережно опустити туди яйце.
Якщо воно швидко лягає на дно боком, значить, ще свіже. Якщо теж опускається вниз, але стає вертикально, його ще можна використовувати, хоча воно вже не найсвіжіше. А от яйце, яке спливає на поверхню, вживати не варто, бо воно вже зіпсоване.
Такий спосіб перевірки пояснюється тим, що з часом усередині яйця поступово збільшується повітряна камера, через що воно стає легшим.
Додатково варто оглянути і шкаралупу. Вона має бути цілою, чистою, без тріщин, липкості чи підозрілих плям. Після розбивання також легко помітити стан яйця: у свіжого білок густіший, а жовток добре тримає форму і не розтікається відразу. Якщо ж структура занадто рідка, а запах неприємний, таке яйце краще одразу викинути.
