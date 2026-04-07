Это два простых способа, которые известны уже десятилетиями. К примеру желатиновая глазурь не требует сложной техники или редких ингредиентов, быстро схватывается и дает ровную, аккуратную поверхность без хрупкой корочки, пишет Ukr.Media.

Как приготовить глазурь из желатина?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 5 граммов желатина;

– 2 столовые ложки воды для желатина;

– 130 граммов сахара;

– 70 граммов воды для сиропа;

– 1 столовая ложка сухого молока;

– ванилин по вкусу.

Приготовление:

Приготовление:

Желатин залейте водой и оставьте, чтобы он полностью набух. Это лучше сделать заранее, ведь хорошо набухший желатин легче растворяется в горячей массе. В сотейник всыпьте сахар, влейте воду и поставьте на сильный огонь. Когда сироп начнет активно кипеть и появятся крупные пузырьки, отсчитайте ровно 3 минуты. Дольше варить не нужно, чтобы масса не стала слишком густой. В горячий сироп сразу переложите набухший желатин, добавьте сухое молоко и ванилин. Все взбейте миксером примерно 3 – 4 минуты, пока глазурь не станет светлой и пышной. Используйте ее сразу после взбивания – как только глазурь готова, сразу наносите на куличи. Примерно через 20 минут она перестанет липнуть, а через 1,5 – 2 часа хорошо стабилизируется.

Как сварить глазурь из сгущенного и сухого молока?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 30 граммов сухого молока;

– 60 граммов сгущенного молока.

С этой глазурью пасха будет идеальна: смотрите видео

Приготовление:

Сухое молоко переложите в миску, добавьте сгущенное молоко и сначала хорошо перемешайте ложкой. Сначала масса будет густой, поэтому смешивать ее может быть немного неудобно, но важно довести до однородности. После этого взбейте все миксером примерно 3 минуты: сначала на минимальных оборотах, а затем постепенно увеличьте скорость до максимальной. Глазурь готовьте непосредственно перед нанесением, ведь она быстро схватывается. Наносите ее ложкой сразу на кулич, равномерно распределяя по поверхности. Декор закрепляйте сразу, пока глазурь еще мягкая. Она имеет приятный кремовый оттенок, быстро застывает, не крошится и не липнет после застывания.

