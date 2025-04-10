Многие знакомы с техникой окрашивания пасхальных яиц с помощью шелухи лука. Однако, существует простой способ еще больше подчеркнуть их красоту. Лайфхаком делится 24 Канал со ссылкой на Smachnenke.

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Золотые яйца на Пасху

  • Время: 45 минут
  • Порции: по желанию

Ингредиенты:
– яйца;
– луковая шелуха;
– 1 пакетик красного красителя;
– 1 пакетик желтого красителя;
– вода;
– 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

  1. Луковую шелуху выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, после чего варите еще 30 минут.
  2. К отвару добавьте соль и осторожно погрузите в него вымытые яйца. Варите в течение 10 – 12 минут. Готовые яйца выложите на полотенце и дайте остыть.
  3. Пакетики с красным и желтым жидкими перламутровыми красителями погрузите в теплую воду на 1 – 2 минуты.
  4. Теперь содержимое пакетиков в небольшом количестве выдавите на руки и смажьте яйца. Лучше делайте это в перчатках. Оставьте яйца подсохнуть.

Готово!

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