Именно он стал легендарным – едва ли не каждая хозяйка хотя бы раз в жизни пекла по этому рецепту. Пасхи от Дарьи Цвек получается у всех, уверяет 24 Канал со ссылкой на TikTok @ Nata.cooking.

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Пасха по рецепту Дарьи Цвек

Время: 3 часа 30 минут

3 часа 30 минут Порции: 4 кулича на формы 11 сантиметров

Ингредиенты для опары:

– 200 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки сахара от общего количества;

– 3 столовые ложки муки от общего количества;

– 35 граммов живых дрожжей.



Для теста:

– 5 желтков;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1/4 стакана соли;

– цедра 1 апельсина;

– 100 граммов сливочного масла;

– 500 граммов муки;

– 100 – 120 граммов сухофруктов + 1 столовая ложка муки.



Дополнительно:

– алкоголь и апельсиновый сок для замачивания сухофруктов.

Как испечь эту пасху: смотрите видео

Приготовление:

Сухофрукты промойте и залейте алкоголем с соком на 1 – 2 часа. Перед добавлением в тесто просушите и обсыпьте ложкой муки.

Для опары к теплому молоку добавьте сахар, муку и дрожжи, перемешайте, накройте и поставьте в теплое место на 10 – 20 минут.

Для теста к желткам добавьте остаток сахара, ванильный сахар, соль, апельсиновую цедру и венчиком разотрите до однородности.

Вернитесь к опаре и добавьте к ней перетертые желтки и начинайте частями всыпать просеянную муку и замешивать немного липкое тесто. Теперь введите мягкое сливочное масло и продолжите замес не менее 20 минут до эластичного состояния, как на видео.

В конце добавьте сухофрукты и еще раз 5 минут вымешайте тесто до гладкости, переложите в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 1 – 2 часа.

Когда тесто увеличится в объемах на 2 – 3 раза, поделите его на части, сформируйте шарики и разложите по формам – не более 1/3 высоты. Накройте их пленкой, полотенцем и еще раз оставьте подходить примерно на час.

Духовку разогрейте до 200 градусов, поставьте куличи и снизьте температуру до 160 – 170 градусов. Первые 5 минут выпекайте с конвекцией, после чего измените на режим верх-низ. Общее время в духовке 30 – 45 минут.

Готовые куличи охладите и задекорируйте.

Приятного аппетита!

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