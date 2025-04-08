Рыхлый шоколадный кулич с начинкой из фисташковой пасты и хрустящим тестом катаифи – не может не впечатлить. Приготовьте его и вы вместе с 24 Каналом и @katya_rybalka.

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Дубайский кулич – рецепт

Время: 4 часа

4 часа Порции: 3

Ингредиенты на опару:

– 45 граммов дрожжей;

– 300 миллилитров молока;

– 3 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки муки.



Для теста:

– 8 желтков;

– 200 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 650 граммов муки;

– 150 граммов какао;

– 150 граммов сливочного масла.



Дополнительно:

– плитка шоколада молочного;

– тесто катаифи;

– фисташковая паста;

– фисташки для украшения.

Как приготовить "Дубайский кулич": смотрите видео

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты на опару, накройте пленкой и отложите в теплое место на 20 минут.

Тем временем дальше готовьте тесто. Перетрите остальные ингредиенты и смешайте с опарой.

Далее вмешайте муку, какао и мягкое сливочное масло. Отложите в теплое место на 1,5 – 2 часа.

Сформируйте куличи и вложите в форму на 1/3 и оставьте подниматься на 40 минут. Выпекайте тоже 40 минут при 180 градусах.

Когда куличи остынут, вырежьте отверстие и наполните начинкой – шоколад, фисташковая паста и тесто катаифи – "закройте шапочкой".

Теперь украсьте растопленным шоколадом и измельченными фисташками.

Готово!

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