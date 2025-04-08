Пухка шоколадна паска з начинкою з фісташкової пасти й хрустким тістом катаїфі – не може не вразити. Приготуйте її і ви разом з 24 Каналом та @katya_rybalka.

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Дубайська паска – рецепт

Час: 4 години

4 години Порції: 3

Інгредієнти на опару:

– 45 грамів дріжджів;

– 300 мілілітрів молока;

– 3 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки борошна.



Для тіста:

– 8 жовтків;

– 200 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 650 грамів борошна;

– 150 грамів какао;

– 150 грамів вершкового масла.



Додатково:

– плитка шоколаду молочного;

– тісто катаїфі;

– фісташкова паста;

– фісташки для прикраси.

Як приготувати "Дубайську паску": дивіться відео

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти на опару, накрийте плівкою і відкладіть в тепле місце на 20 хвилин.

Тим часом далі готуйте тісто. Перетріть решту інгредієнтів й змішайте з опарою.

Далі вмішайте борошно, какао та м'яке вершкове масло. Відкладіть в тепле місце на 1,5 – 2 години.

Сформуйте паски і вкладіть у форму на 1/3 і залиште підійматися на 40 хвилин. Випікайте теж 40 хвилин при 180 градусах.

Коли паски охолонуть, виріжте отвір і наповніть начинкою – шоколад, фісташкова паста і тісто катаїфі – "закрийте шапочкою".

Тепер прикрасьте розтопленим шоколадом та подрібненими фісташками.

Готово!

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