Пухка шоколадна паска з начинкою з фісташкової пасти й хрустким тістом катаїфі – не може не вразити. Приготуйте її і ви разом з 24 Каналом та @katya_rybalka.
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Дубайська паска – рецепт
- Час: 4 години
- Порції: 3
Інгредієнти на опару:
– 45 грамів дріжджів;
– 300 мілілітрів молока;
– 3 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки борошна.
Для тіста:
– 8 жовтків;
– 200 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 650 грамів борошна;
– 150 грамів какао;
– 150 грамів вершкового масла.
Додатково:
– плитка шоколаду молочного;
– тісто катаїфі;
– фісташкова паста;
– фісташки для прикраси.
Як приготувати "Дубайську паску": дивіться відео
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти на опару, накрийте плівкою і відкладіть в тепле місце на 20 хвилин.
- Тим часом далі готуйте тісто. Перетріть решту інгредієнтів й змішайте з опарою.
- Далі вмішайте борошно, какао та м'яке вершкове масло. Відкладіть в тепле місце на 1,5 – 2 години.
- Сформуйте паски і вкладіть у форму на 1/3 і залиште підійматися на 40 хвилин. Випікайте теж 40 хвилин при 180 градусах.
- Коли паски охолонуть, виріжте отвір і наповніть начинкою – шоколад, фісташкова паста і тісто катаїфі – "закрийте шапочкою".
- Тепер прикрасьте розтопленим шоколадом та подрібненими фісташками.
Готово!
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