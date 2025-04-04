24 Канал предлагает приготовить оригинальные желто-голубые пасхальные яйца. Рецептом поделилась в Instagram @diana_kulikovska.

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Желто-голубые яйца для Пасхи

Ингредиенты:

– белые яйца;

– куркума;

– фиолетовая капуста;

– вода;

– уксус;

– масло

Как покрасить яйца: смотрите видео

Приготовление:

Яйца помойте.

В воду добавьте куркуму, яйца и 1 столовую ложку уксуса и готовьте 10 минут.

Яйца с капустой готовьте также на маленьком огне с 1 ложкой уксуса, тоже 10 минут.

Оставьте оба вида яиц в этой воде на всю ночь.

Утром достаньте и сверху смажьте маслом.

Готово!

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