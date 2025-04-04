24 Канал пропонує приготувати оригінальні жовто-блакитні крашанки. Рецептом поділилася в Instagram @diana_kulikovska.

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Жовто-блакитні яйця для Великодня

Інгредієнти:
– білі яйця;
– куркума;
– фіолетова капуста;
– вода;
– оцет;
– олія

Як пофарбувати яйця: дивіться відео

Приготування:

  1. Яйця помийте.
  2. У воду додайте куркуму, яйця та 1 столову ложку оцту та готуйте 10 хвилин.
  3. Яйця з капустою готуйте також на маленькому вогні з 1 ложкою оцту, теж 10 хвилин.
  4. Залиште обидва види яєць в цій воді на всю ніч.
  5. Вранці дістаньте і зверху змастіть олією.

Готово!

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