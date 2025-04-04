24 Канал пропонує приготувати оригінальні жовто-блакитні крашанки. Рецептом поділилася в Instagram @diana_kulikovska.
Читайте також Не кришиться і не липне: рецепт ідеальної глазурі на вашу паску
Жовто-блакитні яйця для Великодня
Інгредієнти:
– білі яйця;
– куркума;
– фіолетова капуста;
– вода;
– оцет;
– олія
Як пофарбувати яйця: дивіться відео
Приготування:
- Яйця помийте.
- У воду додайте куркуму, яйця та 1 столову ложку оцту та готуйте 10 хвилин.
- Яйця з капустою готуйте також на маленькому вогні з 1 ложкою оцту, теж 10 хвилин.
- Залиште обидва види яєць в цій воді на всю ніч.
- Вранці дістаньте і зверху змастіть олією.
Готово!
Теж актуально: "Віденська паска", яка довго буде пухкою і вологою.