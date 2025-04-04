Домашні крашанки є другою за значущістю стравою на великодньому столі, після паски. Тим, хто хоче додати яскравих фарб до свого свята, варто використовувати натуральні барвники, такі як куркума, буряковий сік, лушпиння цибулі та фіолетова капуста.