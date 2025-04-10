Багато хто знайомий з технікою фарбування великодніх яєць за допомогою лушпиння цибулі. Проте, існує простий спосіб ще більше підкреслити їхню красу. Лайфхаком ділиться 24 Канал з посиланням на Smachnenke.
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Золоті крашанки на Великдень
- Час: 45 хвилин
- Порції: за бажанням
Інгредієнти:
– яйця;
– цибулеве лушпиння;
– 1 пакетик червоного барвника;
– 1 пакетик жовтого барвника;
– вода;
– 1 столова ложка солі.
Приготування:
- Цибулеве лушпиння викладіть у каструлю та залийте водою. Доведіть до кипіння, після чого варіть ще 30 хвилин.
- До відвару додайте сіль та обережно занурте у нього вимиті яйця. Варіть протягом 10 – 12 хвилин. Готові яйця викладіть на рушник та дайте охолонути.
- Пакетики із червоним та жовтим рідкими перламутровими барвниками занурте у теплу воду на 1 – 2 хвилини.
- Тепер вміст пакетиків у невеликій кількості видавіть на руки та змастіть яйця. Краще робіть це у рукавичках. Залиште яйця підсохнути.
Готово!
До теми: жовто-блакитні яйця для Великодня.