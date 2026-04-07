Здесь собраны просто лучшие бутерброды – по-львовски и с киви, они такие вкусные! Такие закуски не теряют даже на щедром пасхальном столе.

Как приготовить бутерброды по-львовски?

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов домашнего творога;

– 100 граммов сливочного масла комнатной температуры;

– 1 зубчик чеснока;

– сладкая паприка по вкусу;

– соль по вкусу;

– зелень по желанию;

– хлеб или батон;

– колбаса;

– ветчина;

– 2 вареных яйца;

– квашеный огурец;

– свежий огурец;

– помидор;

– зеленый лук.

Приготовление:

Для намазки к домашнему сыру добавьте сливочное масло комнатной температуры, чеснок, соль и сладкую паприку. Если паприку не любите, можете заменить ее мелко нарезанной зеленью. Все перебейте блендером до однородной массы. Если блендера нет, сыр сначала протрите через сито, а затем смешайте с остальными составляющими. Хлеб или батон нарежьте ломтиками и смажьте сырной намазкой. Отдельно нарежьте колбасу, ветчину, квашеный огурец, свежий огурец и помидор. Вареные яйца натрите на терке, а зеленый лук мелко нарежьте. Бутерброды сделайте двух видов: на часть выложите колбасу с квашеным огурцом, а на остальные – ветчину, свежий огурец и помидор. Сверху посыпьте натертым яйцом и зеленым луком.

Как приготовить бутерброды с киви?

Время: 25 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 ломтиков батона или багета;

– 1 киви;

– 50 граммов твердого сыра или плавленого сырка;

– 50–100 граммов майонеза;

– 3 зубчика чеснока;

– молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Ломтики батона или багета обжарьте с обеих сторон до легкой румяности и дайте им остыть. Твердый сыр натрите на терке или возьмите плавленый сырок. Смешайте его с измельченным чесноком, майонезом и молотым перцем. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Киви нарежьте кусочками или небольшими кубиками. Охлажденный багет смажьте сырной намазкой, сверху выложите киви и подавайте к столу.

