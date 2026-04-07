Тут зібрано просто найкращі канапки – по-львівськи та з ківі, вони такі смачні! Такі закуски не гублять навіть на щедрому великодньому столі.
Як приготувати канапки по-львівськи?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів домашнього сиру;
– 100 грамів вершкового масла кімнатної температури;
– 1 зубчик часнику;
– солодка паприка до смаку;
– сіль до смаку;
– зелень за бажанням;
– хліб або батон;
– ковбаса;
– шинка;
– 2 варені яйця;
– квашений огірок;
– свіжий огірок;
– помідор;
– зелена цибуля.
Приготування:
- Для намазки до домашнього сиру додайте вершкове масло кімнатної температури, часник, сіль і солодку паприку.
- Якщо паприку не любите, можете замінити її дрібно нарізаною зеленню. Усе перебийте блендером до однорідної маси. Якщо блендера немає, сир спочатку протріть через сито, а потім змішайте з рештою складників.
- Хліб або батон наріжте скибками й змастіть сирною намазкою. Окремо наріжте ковбасу, шинку, квашений огірок, свіжий огірок і помідор.
- Варені яйця натріть на тертці, а зелену цибулю дрібно наріжте.
- Канапки зробіть двох видів: на частину викладіть ковбасу з квашеним огірком, а на інші – шинку, свіжий огірок і помідор.
- Зверху посипте натертим яйцем і зеленою цибулею.
Як приготувати канапки з ківі?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 скибочок батона або багета;
– 1 ківі;
– 50 грамів твердого сиру або плавленого сирка;
– 50–100 грамів майонезу;
– 3 зубчики часнику;
– мелений перець до смаку.
Приготування:
- Скибочки батона або багета обсмажте з обох боків до легкої рум’яності й дайте їм охолонути.
- Твердий сир натріть на тертці або візьміть плавлений сирок.
- Змішайте його з подрібненим часником, майонезом і меленим перцем.
- Усе добре перемішайте до однорідної маси.
- Ківі наріжте шматочками або невеликими кубиками.
- Охолоджений багет змастіть сирною намазкою, зверху викладіть ківі й подавайте до столу.
