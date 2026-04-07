Тут зібрано просто найкращі канапки – по-львівськи та з ківі, вони такі смачні! Такі закуски не гублять навіть на щедрому великодньому столі.

Як приготувати канапки по-львівськи?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів домашнього сиру;
– 100 грамів вершкового масла кімнатної температури;
– 1 зубчик часнику;
– солодка паприка до смаку;
– сіль до смаку;
– зелень за бажанням;
– хліб або батон;
– ковбаса;
– шинка;
– 2 варені яйця;
– квашений огірок;
– свіжий огірок;
– помідор;
– зелена цибуля.

Чудова ідея на свято: дивіться. відео

Приготування:

  1. Для намазки до домашнього сиру додайте вершкове масло кімнатної температури, часник, сіль і солодку паприку.
  2. Якщо паприку не любите, можете замінити її дрібно нарізаною зеленню. Усе перебийте блендером до однорідної маси. Якщо блендера немає, сир спочатку протріть через сито, а потім змішайте з рештою складників.
  3. Хліб або батон наріжте скибками й змастіть сирною намазкою. Окремо наріжте ковбасу, шинку, квашений огірок, свіжий огірок і помідор.
  4. Варені яйця натріть на тертці, а зелену цибулю дрібно наріжте.
  5. Канапки зробіть двох видів: на частину викладіть ковбасу з квашеним огірком, а на інші – шинку, свіжий огірок і помідор.
  6. Зверху посипте натертим яйцем і зеленою цибулею.

Як приготувати канапки з ківі?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 6 скибочок батона або багета;
– 1 ківі;
– 50 грамів твердого сиру або плавленого сирка;
– 50–100 грамів майонезу;
– 3 зубчики часнику;
– мелений перець до смаку.

Звичайні канапки можуть бути шедевром: дивіться відео

Приготування:

  1. Скибочки батона або багета обсмажте з обох боків до легкої рум’яності й дайте їм охолонути.
  2. Твердий сир натріть на тертці або візьміть плавлений сирок.
  3. Змішайте його з подрібненим часником, майонезом і меленим перцем.
  4. Усе добре перемішайте до однорідної маси.
  5. Ківі наріжте шматочками або невеликими кубиками.
  6. Охолоджений багет змастіть сирною намазкою, зверху викладіть ківі й подавайте до столу.

