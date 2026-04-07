Це два прості способи, які відомі вже десятиліттям. До прикладу желатинова глазур не потребує складної техніки чи рідкісних інгредієнтів, швидко схоплюється і дає рівну, акуратну поверхню без крихкої скоринки, пише Ukr.Media.
Як приготувати глазур з желатину?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 5 грамів желатину;
– 2 столові ложки води для желатину;
– 130 грамів цукру;
– 70 грамів води для сиропу;
– 1 столова ложка сухого молока;
– ванілін до смаку.
Така краса / Фото pexels
Приготування:
- Желатин залийте водою і залиште, щоб він повністю набух.
- Це краще зробити заздалегідь, адже добре набряклий желатин легше розчиняється в гарячій масі. У сотейник всипте цукор, влийте воду й поставте на сильний вогонь.
- Коли сироп почне активно кипіти й з’являться великі бульбашки, відрахуйте рівно 3 хвилини.
- Довше варити не потрібно, щоб маса не стала занадто густою. У гарячий сироп одразу перекладіть набухлий желатин, додайте сухе молоко та ванілін.
- Все збийте міксером приблизно 3 – 4 хвилини, поки глазур не стане світлою й пишною. Використовуйте її відразу після збивання – щойно глазур готова, одразу наносьте на паски.
- Приблизно через 20 хвилин вона перестане липнути, а через 1,5 – 2 години добре стабілізується.
Як зварити глазур зі згущеного та сухого молока?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 30 грамів сухого молока;
– 60 грамів згущеного молока.
З цією глазурʼю паска буде ідеальна: дивіться відео
Приготування:
- Сухе молоко перекладіть у миску, додайте згущене молоко й спочатку добре перемішайте ложкою.
- Спершу маса буде густою, тому змішувати її може бути трохи незручно, але важливо довести до однорідності.
- Після цього збийте все міксером приблизно 3 хвилини: спочатку на мінімальних обертах, а потім поступово збільшіть швидкість до максимальної.
- Глазур готуйте безпосередньо перед нанесенням, адже вона швидко схоплюється. Наносьте її ложкою відразу на паску, рівномірно розподіляючи по поверхні.
- Декор закріплюйте одразу, поки глазур ще м’яка.
- Вона має приємний кремовий відтінок, швидко застигає, не кришиться й не липне після застигання.
