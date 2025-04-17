Від вибору борошна для паски залежить дуже багато. Як правильно обирати продукт та на які характеристики орієнтуватися – розповідає 24 Канал.

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Яке борошно обирати для паски

Для здобного тіста найкраще підійде пшеничне борошно вищого сорту, оскільки воно має високий вміст клейковини, що забезпечує хорошу структуру та підйом тіста під час вистоювання і випікання. Оптимальним вважається борошно з вмістом клейковини від 10 до 12%. Дехто обирає перший сорт через вищий вміст клейковини, але це вже на ризик кожної господині.

Якісне борошно повинне мати приємний пшеничний аромат і злегка кремовий колір. Уникайте використання старого або зіпсованого продукту — протерміноване борошно може негативно вплинути на консистенцію тіста, зробити паску важкою або не дати їй піднятися.

Якісне борошно – запорука ідеального результату / Фото Freepik

Просіювання борошна перед замішуванням не тільки позбавляє його грудочок, а й насичує киснем, що додає тісту легкості. Також варто звертати увагу на виробника — обирайте перевірені марки з хорошою репутацією, які гарантують стабільну якість.

Аби досягти найкращого результату, важливо дотримуватись рецептури, використовувати інгредієнти кімнатної температури та давати тісту достатньо часу для підйому.

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