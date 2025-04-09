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Рецепт великоднього салату з оселедцем

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– варена картопля;
– квашений огірок;
– оселедець;
– консервований горошок;
– синя цибуля;
– петрушка та кріп;
– олія;
– сіль та перець.

Приготування:

  1. Відварюємо картоплю в мундирах до готовності. Знімаємо шкірку та нарізаємо невеликими кубиками.
  2. Ріжемо кубиками цибулю, філе оселедця та квашений огірок.
  3. Дрібно рубаємо свіжу зелень.
  4. У глибокій мисці об'єднуємо всі підготовлені компоненти, заправляємо рослинною олією, додаємо сіль та мелений перець за смаком.
  5. Ретельно перемішуємо салат.

Смачного!

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