"Шуба" – це чудова історія на новорічні свята, але для Великодня потрібно щось особливе. І такий рецепт є – 24 Канал пропонує відтворити його з ТікТок зіркового Ектора.

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Рецепт великоднього салату з оселедцем

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– варена картопля;

– квашений огірок;

– оселедець;

– консервований горошок;

– синя цибуля;

– петрушка та кріп;

– олія;

– сіль та перець.

Приготування:

Відварюємо картоплю в мундирах до готовності. Знімаємо шкірку та нарізаємо невеликими кубиками. Ріжемо кубиками цибулю, філе оселедця та квашений огірок. Дрібно рубаємо свіжу зелень. У глибокій мисці об'єднуємо всі підготовлені компоненти, заправляємо рослинною олією, додаємо сіль та мелений перець за смаком. Ретельно перемішуємо салат.

Смачного!

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