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Рецепт пасхального салата с селедкой

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– вареный картофель;

– квашеный огурец;

– сельдь;

– консервированный горошек;

– синий лук;

– петрушка и укроп;

– растительное масло;

– соль и перец.

Приготовление:

Отвариваем картофель в мундирах до готовности. Снимаем кожуру и нарезаем небольшими кубиками. Режем кубиками лук, филе сельди и квашеный огурец. Мелко рубим свежую зелень. В глубокой миске объединяем все подготовленные компоненты, заправляем растительным маслом, добавляем соль и молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем салат.

Приятного аппетита!

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