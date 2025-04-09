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Рецепт пасхального салата с селедкой

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– вареный картофель;
– квашеный огурец;
– сельдь;
– консервированный горошек;
– синий лук;
– петрушка и укроп;
– растительное масло;
– соль и перец.

Приготовление:

  1. Отвариваем картофель в мундирах до готовности. Снимаем кожуру и нарезаем небольшими кубиками.
  2. Режем кубиками лук, филе сельди и квашеный огурец.
  3. Мелко рубим свежую зелень.
  4. В глубокой миске объединяем все подготовленные компоненты, заправляем растительным маслом, добавляем соль и молотый перец по вкусу.
  5. Тщательно перемешиваем салат.

Приятного аппетита!

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