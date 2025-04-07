Этот салат имеет долгую историю, но если выложить его слоями, то это придаст ему ресторанной эстетики. 24 Канал предлагает обязательно воспроизвести это лакомство с ТикТок tak.smachno.tyt.

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Рецепт салата с хреном

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 5 – 6 вареных яиц;

– 2 малых куриных филе (жарим с любимыми специями);

– 120 граммов изюма (замоченного в кипятке на 20 минут);

– 100 – 150 граммов готового хрена;

– майонез.

Как приготовить салат с хреном: видео

Приготовление:

Все ингредиенты готовим заранее. Белки отделяем от желтков, натираем. Выкладываем салат слоями: яйцо, хрен, майонез, изюм, кусочки куриного филе. Сверху можно затереть сыром, желтком или украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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