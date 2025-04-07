Этот салат имеет долгую историю, но если выложить его слоями, то это придаст ему ресторанной эстетики. 24 Канал предлагает обязательно воспроизвести это лакомство с ТикТок tak.smachno.tyt.

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Рецепт салата с хреном

  • Время: 20 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 5 – 6 вареных яиц;
– 2 малых куриных филе (жарим с любимыми специями);
– 120 граммов изюма (замоченного в кипятке на 20 минут);
– 100 – 150 граммов готового хрена;
– майонез.

Как приготовить салат с хреном: видео

Приготовление:

  1. Все ингредиенты готовим заранее.
  2. Белки отделяем от желтков, натираем.
  3. Выкладываем салат слоями: яйцо, хрен, майонез, изюм, кусочки куриного филе.
  4. Сверху можно затереть сыром, желтком или украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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