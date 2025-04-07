Цей салат має довгу історію, але якщо викласти його шарами, то це додасть йому ресторанної естетики. 24 Канал пропонує обов'язково відтворити цей смаколик з ТікТок tak.smachno.tyt.

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Рецепт салату з хроном

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 5 – 6 варених яєць;

– 2 малих курячих філе (смажимо з улюбленими спеціями);

– 120 грамів родзинок (замочених у кип'ятку на 20 хвилин);

– 100 – 150 грамів готового хрону;

– майонез.

Як приготувати салат з хроном: відео

Приготування:

Усі інгредієнти готуємо заздалегідь. Білки відділяємо від жовтків, натираємо. Викладаємо салат щарами: яйце, хрін, майонез, родзинки, шматочки курячого філе. Зверху можна затерти сиром, жовтком або прикрасити зеленню.

Смачного!

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