Цей салат має довгу історію, але якщо викласти його шарами, то це додасть йому ресторанної естетики. 24 Канал пропонує обов'язково відтворити цей смаколик з ТікТок tak.smachno.tyt.
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Рецепт салату з хроном
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 5 – 6 варених яєць;
– 2 малих курячих філе (смажимо з улюбленими спеціями);
– 120 грамів родзинок (замочених у кип'ятку на 20 хвилин);
– 100 – 150 грамів готового хрону;
– майонез.
Як приготувати салат з хроном: відео
Приготування:
- Усі інгредієнти готуємо заздалегідь.
- Білки відділяємо від жовтків, натираємо.
- Викладаємо салат щарами: яйце, хрін, майонез, родзинки, шматочки курячого філе.
- Зверху можна затерти сиром, жовтком або прикрасити зеленню.
Смачного!
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