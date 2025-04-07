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Рецепт бурячків з хроном

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 кілограм бурячків;

– 2 чайні ложки солі;

– 4 столові ложки 9% оцту;

– 150 грами хрону.

Приготування:

Буряк добре миємо, випікаємо у духовці (у фользі) або варимо до готовності. Даємо йому вистигнути, знімаємо шкірку та дрібно натираємо. Корінь хрону теж чистимо і дрібно натираємо. Змішуємо усі інгредієнти, за бажанням можна додати більше хрону.

Смачного!

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