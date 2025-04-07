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Рецепт бурячків з хроном
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 кілограм бурячків;
– 2 чайні ложки солі;
– 4 столові ложки 9% оцту;
– 150 грами хрону.
Приготування:
- Буряк добре миємо, випікаємо у духовці (у фользі) або варимо до готовності.
- Даємо йому вистигнути, знімаємо шкірку та дрібно натираємо.
- Корінь хрону теж чистимо і дрібно натираємо.
- Змішуємо усі інгредієнти, за бажанням можна додати більше хрону.
Смачного!
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