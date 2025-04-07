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Рецепт бурячків з хроном

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 12

Інгредієнти:
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 кілограм бурячків;
– 2 чайні ложки солі;
– 4 столові ложки 9% оцту;
– 150 грами хрону.

Приготування:

  1. Буряк добре миємо, випікаємо у духовці (у фользі) або варимо до готовності.
  2. Даємо йому вистигнути, знімаємо шкірку та дрібно натираємо.
  3. Корінь хрону теж чистимо і дрібно натираємо.
  4. Змішуємо усі інгредієнти, за бажанням можна додати більше хрону.

Смачного!

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