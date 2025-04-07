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Рецепт свеклы с хреном

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 12

Ингредиенты:

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 килограмм свеклы;

– 2 чайные ложки соли;

– 4 столовые ложки 9% уксуса;

– 150 грамма хрена.

Приготовление:

Свеклу хорошо моем, выпекаем в духовке (в фольге) или варим до готовности. Даем ему остыть, снимаем кожуру и мелко натираем. Корень хрена тоже чистим и мелко натираем. Смешиваем все ингредиенты, по желанию можно добавить больше хрена.

Приятного аппетита!

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