Самое большое требование к ветчине на Пасху – она должна быть очень сочная, чтобы ярко дополнять вкусный кулич. 24 Канал предлагает получить именно такой результат по рецепту портала "Шуба".

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Рецепт сочной ветчины на Пасху

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм ветчины;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 моркови;

– 2 лавровых листа;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Промойте мясо и обсушите бумажными полотенцами. Натрите его солью, перцем и любимыми специями. Очищенную морковь нарежьте брусочками, а чеснок крупными кусочками. В мясе сделайте глубокие надрезы острым ножом и нашпигуйте его морковью и чесноком. Подготовленную свинину вместе с лавровым листом плотно заверните в несколько слоев фольги и выложите на противень. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и продолжайте готовить еще 40 минут. Дайте мясу полностью остыть, снимите фольгу и нарежьте ветчину тонкими ломтиками. Выложите на блюдо, украсьте свежей зеленью и подавайте.

Приятного аппетита!

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