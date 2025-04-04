Найбільша вимога до шинки на Великдень – вона повинна бути дуже соковита, аби яскраво доповнювати смачну паску. 24 Канал пропонує отримати саме такий результат за рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт соковитої шинки на Великдень

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм шинки;

– 3 зубчики часнику;

– 2 моркви;

– 2 лаврових листки;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Промийте м'ясо та обсушіть паперовими рушниками. Натріть його сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Очищену моркву наріжте брусочками, а часник великими шматочками. У м'ясі зробіть глибокі надрізи гострим ножем і нашпигуйте його морквою та часником. Підготовлену свинину разом із лавровим листом щільно загорніть у кілька шарів фольги та викладіть на деко. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20 хвилин, потім зменште температуру до 160 градусів і продовжуйте готувати ще 40 хвилин. Дайте м'ясу повністю охолонути, зніміть фольгу та наріжте шинку тонкими скибочками. Викладіть на блюдо, прикрасьте свіжою зеленню та подавайте.

Смачного!

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