Це чи не найпростіший рецепт глазурі, який можна знайти в інтернеті. Та попри це завдяки правильному поєднанню інгредієнтів результат приємно тішить, адже вона не липне та не кришиться, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
До теми Навіть через тиждень залишиться м'якою: рецепт паски, яка стане вашою улюбленою
Рецепт глазурі на паску
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредєінти:
– 3 столові ложки сухого молока;
– 5 столових ложок згущеного молока;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Усі інгредієнти акуратно змішуємо до однорідності.
- Покриваємо глузур'ю верх паски. Консистенція буде не надто густою, тому робіть це обережно, щоб глазур не розтеклася.
- Залишаємо, щоб глазур застигла.
- Після цього сміливо можна нарізати паску – глазур не буде липнути або кришитися.
Смачного!
Досвід прабабусь: рецепт особливої паски від Дарії Цвєк.