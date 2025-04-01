Это едва ли не самый простой рецепт глазури, который можно найти в интернете. Но несмотря на это благодаря правильному сочетанию ингредиентов результат приятно радует, ведь она не липнет и не крошится, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

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Рецепт глазури на кулич

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 3 столовые ложки сухого молока;

– 5 столовых ложек сгущенного молока;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Все ингредиенты аккуратно смешиваем до однородности. Покрываем глузурью верх кулича. Консистенция будет не слишком густой, поэтому делайте это осторожно, чтобы глазурь не растеклась. Оставляем, чтобы глазурь застыла. После этого смело можно нарезать кулич – глазурь не будет липнуть или крошиться.

Приятного аппетита!

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