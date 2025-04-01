Это едва ли не самый простой рецепт глазури, который можно найти в интернете. Но несмотря на это благодаря правильному сочетанию ингредиентов результат приятно радует, ведь она не липнет и не крошится, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
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Рецепт глазури на кулич
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 3 столовые ложки сухого молока;
– 5 столовых ложек сгущенного молока;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Все ингредиенты аккуратно смешиваем до однородности.
- Покрываем глузурью верх кулича. Консистенция будет не слишком густой, поэтому делайте это осторожно, чтобы глазурь не растеклась.
- Оставляем, чтобы глазурь застыла.
- После этого смело можно нарезать кулич – глазурь не будет липнуть или крошиться.
Приятного аппетита!
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