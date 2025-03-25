Вкус этого кулича отметят все ваши родные. Особых акцентов ей придадут ваниль и цукаты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб кулинарки Дарьи Цвек.
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Рецепт кулича от Дарьи Цвек
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 750 граммов муки;
– 300 миллилитров молока 2,5%;
– 8 желтков;
– 50 граммов дрожжей;
– 50 граммов прессованных дрожжей;
– 150 граммов масла;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов;
– 3 миндалины.
Для глазури:
– 200 граммов сахарной пудры;
– 1 белок;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- В глубокую миску налейте подогретое молоко, добавьте чайную ложку сахара, сухие дрожжи, перемешайте и оставьте под крышкой на 15 минут.
- Отделите яичные желтки от белков. Добавьте к желткам сахар, ванильный сахар и взбейте венчиком до однородной светлой массы.
- В просеянной муке сделайте углубление и вылейте туда опару. Добавьте соль, взбитые желтки, перемешайте и замесите тесто. Добавьте растопленное сливочное масло и продолжайте вымешивать тесто в течение 10 минут.
- Добавьте промытый и высушенный изюм, измельченный миндаль и перемешайте. Сформируйте из теста шар, накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме.
- После этого слегка обомните тесто, разделите на порции, сформируйте шарики и выложите в формы, заполнив их на треть. Накройте полотенцем и дайте тесту подняться еще 20 минут.
- Смажьте куличи взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета. Время выпекания зависит от размера форм и составляет от 45 до 60 минут. Дайте куличам остыть и выньте из форм.
- Для глазури смешайте сахарную пудру с яичным белком и хорошо разотрите вилкой. Добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Покройте куличи глазурью и по желанию украсьте.
Приятного аппетита!
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