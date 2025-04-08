Якщо ви шукаєте, чим вразити гостей на свято, то цей пляцок – точно один із фаворитів. Він потішить найкращим поєднанням смаків та ніжністю, інформує 24 Канал з посиланням на портал "Сім'я".
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Рецепт пляцка "Три смаки"
- Час: 2 години
- Порцій: 12
Інгредієнти:
тісто:
– 4 жовтки;
– 250 грамів вершкового масла або маргарину;
– 18 грамів розпушувача;
– 240 грамів цукру;
– 3 столові ложки сметани;
– 550 грамів борошна;
макова начинка:
– 200 грамів маку;
– 100 грамів цукру;
– 4 білки;
– 2 столові ложки крохмалю;
– 50 грамів м'якого вершкового масла;
яблучна маса:
– 1 кілограм яблук;
– 1 пакетик желе (аґрус або ківі);
вишнева начинка:
– 800 грамів вишень;
– 1 пакетик вишневого желе;
крем:
– 2 яйця;
– 500 мілілітрів молока;
– 200 грамів цукру;
– 2 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки крохмалю;
– 400 грамів масла;
– 1 пакетик ванільного цукру.
Приготування:
- Спочатку розітріть жовтки з цукром до однорідності, потім складіть до них м'який маргарин та сметану, ретельно перемішайте.
- Після цього додайте просіяне борошно разом із розпушувачем і замісіть м'яке, еластичне тісто. Розділіть його на шість рівних частин і помістіть в прохолодне місце на пів години.
- Тепер зробіть макову начинку: збийте білки з цукром до стійких піків. Окремо залийте мак окропом, дайте йому набубнявіти, злийте зайву рідину та подрібніть блендером. Складіть подрібнений мак з крохмалем, м'яким маслом та збитими білками, обережно перемішайте.
- Для формування першого коржа розкачайте одну частину тіста в тонкий пласт, викладіть у підготовлену форму. Рівномірно розподіліть зверху макову начинку і накрийте другим розкатаним пластом тіста, ретельно защипнувши краї.
- Щоб зробіть другий корж, викладіть тісто у форму, розподіліть по ньому натерті яблука (попередньо відцідивши зайвий сік) і посипте зверху сухим желе. Накрийте ще одним пластом тіста, защипнувши краї.
- Аналогічно складіть третій корж: викладіть тісто, розподіліть вишні та посипте вишневим желе, зверху накрийте тістом і защипніть краї. Випікайте всі коржі в розігрітій до 170 градсусів духовці протягом 30 – 40 хвилин.
- Для приготування крему в окремій ємності змішайте яйця з цукром та ванільним цукром, додайте невелику кількість молока. Решту молока поставте на вогонь і доведіть до кипіння. В яєчну суміш додайте борошно та крохмаль, ретельно перемішайте, щоб не було грудочок, і тонкою цівкою влийте гаряче молоко, постійно помішуючи.
- Перелийте отриману суміш назад у каструлю і варіть на невеликому вогні до загустіння. Зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою в контакт і дайте повністю охолонути.
- М'яке вершкове масло збийте міксером до пишної маси і поступово, по одній ложці, додавайте охолоджену заварну основу, продовжуючи збивати до однорідного крему.
- Складіть пляцок: викладіть корж з вишнями, змастіть його кремом, зверху покладіть корж з маком, знову змастіть кремом і накрийте коржем з яблуками. За бажанням, верх пляцка можна покрити шоколадною глазур'ю.
Смачного!
Рис буде білим і розсипчастим: використовуємо секретний інгредієнт.