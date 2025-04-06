Знання тонкощів приготування навіть найпростіших страв відрізняє досвідчених кулінарів від аматорів. Інколи навіть одна проста маніпуляція здатна перетворити буденну страву на щедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як зварити ідеальний рис

Коли ви наступного разу візьметеся за приготування рису, обов'язково переконайтеся, що у вас ще є бодай невелика кількість оцту. Цей простий інгредієнт зробить ваш рис просто неперевершеним.

Оцет – надійний помічник у приготуванні рису / Фото Freepik

На 2 літра води достатньо 1 чайної ложки оцту. Додавати його потрібно тоді, коли вода вже закипить.

Завдяки оцту крупинки рису не будуть злипатися, а після приготування колір рису буде білосніжно-білим, неначе на картинці.

Чи не єдиний суп, який обожнюють усі: простий рецепт улюбленої солянки.