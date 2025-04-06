Знание тонкостей приготовления даже самых простых блюд отличает опытных кулинаров от любителей. Иногда даже одна простая манипуляция способна превратить обычное блюдо в шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Как сварить идеальный рис

Когда вы в следующий раз возьметесь за приготовление риса, обязательно убедитесь, что у вас еще есть хотя бы небольшое количество уксуса. Этот простой ингредиент сделает ваш рис просто непревзойденным.

Уксус – надежный помощник в приготовлении риса / Фото Freepik

На 2 литра воды достаточно 1 чайной ложки уксуса. Добавлять его нужно тогда, когда вода уже закипит.

Благодаря уксусу крупинки риса не будут слипаться, а после приготовления цвет риса будет белоснежно-белым, как на картинке.

Едва ли не единственный суп, который обожают все: простой рецепт любимой солянки.