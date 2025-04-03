Готовить солянку несложно, но результат всегда получается непревзойденным. Единственная проблема – на следующий день почти никогда ничего не остается, информирует 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

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Рецепт солянки

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов говядины;
– 200 граммов свинины;
– 200 граммов ветчины;
– 4 соленых огурцов;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 4 картофелины по желанию;
– 1 копченое ребро;
– 1 баночка маслин;
– 2 столовая ложка томатной пасты;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала отварите мясо. Когда вода закипит – снимите пену, затем добавьте картофель.
  2. Отдельно обжарьте лук с морковью, добавьте ветчину, сосиски, соленые огурцы и томатную пасту, тушите.
  3. Затем соедините зажарку с мясным бульоном, добавьте копченые ребра, маслины и рассол, доведите до кипения и дайте настояться.
  4. Подавайте солянку горячей, украсив зеленью, лимоном и сметаной.

Приятного аппетита!

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