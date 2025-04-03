Готовить солянку несложно, но результат всегда получается непревзойденным. Единственная проблема – на следующий день почти никогда ничего не остается, информирует 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

Интересно Классика всегда актуальна: рецепт салата "Мимоза" с сардиной – он не теряет популярности с 90-х

Рецепт солянки

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов говядины;

– 200 граммов свинины;

– 200 граммов ветчины;

– 4 соленых огурцов;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 4 картофелины по желанию;

– 1 копченое ребро;

– 1 баночка маслин;

– 2 столовая ложка томатной пасты;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала отварите мясо. Когда вода закипит – снимите пену, затем добавьте картофель. Отдельно обжарьте лук с морковью, добавьте ветчину, сосиски, соленые огурцы и томатную пасту, тушите. Затем соедините зажарку с мясным бульоном, добавьте копченые ребра, маслины и рассол, доведите до кипения и дайте настояться. Подавайте солянку горячей, украсив зеленью, лимоном и сметаной.

Приятного аппетита!

Пригодятся: самые простые методы проверить натуральность меда.