Готовить солянку несложно, но результат всегда получается непревзойденным. Единственная проблема – на следующий день почти никогда ничего не остается, информирует 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
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Рецепт солянки
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов говядины;
– 200 граммов свинины;
– 200 граммов ветчины;
– 4 соленых огурцов;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 4 картофелины по желанию;
– 1 копченое ребро;
– 1 баночка маслин;
– 2 столовая ложка томатной пасты;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала отварите мясо. Когда вода закипит – снимите пену, затем добавьте картофель.
- Отдельно обжарьте лук с морковью, добавьте ветчину, сосиски, соленые огурцы и томатную пасту, тушите.
- Затем соедините зажарку с мясным бульоном, добавьте копченые ребра, маслины и рассол, доведите до кипения и дайте настояться.
- Подавайте солянку горячей, украсив зеленью, лимоном и сметаной.
Приятного аппетита!
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