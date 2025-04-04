Ничто так не упрощает жизнь хозяйки как ароматный заливной пирог, на запах которого на кухню немедленно сбегается вся семья. 24 Канал предлагает вариант с капустой от портала "На пенсии".

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Рецепт заливного пирога с капустой

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 550 граммов муки;

– 0,5 литра теплой воды;

– 1. чайная ложка сухих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 4 столовые ложки растительного масла;

начинка:

– 500 граммов капусты;

– 1 лук;

– 1/2 стакана рассола из огурцов или помидоров;

– соль, специи и зелень по вкусу;

– щепотка сахара.

Приготовление:

В глубокой миске соедините просеянную муку, сахар, соль и сухие дрожжи. Влейте теплую воду и растительное масло, тщательно перемешайте до получения однородного теста. Накройте миску и оставьте тесто в теплом месте на 40 минут, до появления характерных пузырьков. Для начинки тонко нашинкуйте капусту и нарежьте лук. Обжарьте овощи на разогретой сковороде, добавив немного рассола и щепотку сахара, тушите до мягкости. Готовое тесто разделите на две неравные части. Большую часть равномерно распределите по дну подготовленной формы. Сверху выложите остывшую капустную начинку. Накройте начинку меньшей частью теста, защипните края. Выпекайте пирог в разогретой до 170 – 180 градусах духовке в течение 60 – 70 минут, до золотистой корочки. Перед подачей дайте пирогу немного остыть.

Приятного аппетита!

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