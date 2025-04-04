Ніщо так не спрощує життя господині як ароматний заливний пиріг, на запах якого на кухню негайно збігається уся сім'я. 24 Канал пропонує варіант з капустою від порталу "На пенсії".

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Рецепт заливного пирога з капустою

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 550 грамів борошна;

– 0,5 літра теплої води;

– 1. чайна ложка сухих дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 4 столові ложки рослинної олії;

начинка:

– 500 грамів капусти;

– 1 цибуля;

– 1/2 склянки розсолу з огірків або помідорів;

– сіль, спеції та зелень до смаку;

– дрібка цукру.

Приготування:

У глибокій мисці з'єднайте просіяне борошно, цукор, сіль та сухі дріжджі. Влийте теплу воду та рослинну олію, ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста. Накрийте миску та залиште тісто в теплому місці на 40 хвилин, до появи характерних бульбашок. Для начинки тонко нашаткуйте капусту та наріжте цибулю. Обсмажте овочі на розігрітій сковороді, додавши трохи розсолу та дрібку цукру, тушкуйте до м'якості. Готове тісто розділіть на дві нерівні частини. Більшу частину рівномірно розподіліть по дну підготовленої форми. Зверху викладіть остиглу капустяну начинку. Накрийте начинку меншою частиною тіста, защипніть краї. Випікайте пиріг у розігрітій до 170 – 180 градусах духовці протягом 60 – 70 хвилин, до золотистої скоринки. Перед подачею дайте пирогу трішки охолонути.

Смачного!

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