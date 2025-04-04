Ця зірка грузинської кухні точно повинна бути частим гостем на вашому столі. Однак 24 Канал пропонує трішки поекспериментувати та приготувати львівський варіант чанахів – з квасолею.

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Рецепт чанахів з м'ясом та квасолею

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 700 грамів свинин;

– 600 грамів картоплі;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 склянка червоної квасолі;

– 7 зубчиків часнику;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 2 столові ложки смальцю;

– 4 столові ложки борошна;

– 1 лавровий лист;

– сіль, чорний мелений перець, зелень петрушки, олія, мелена паприка.

Приготування:

Червону квасолю замочіть на ніч, а потім варіть до готовності протягом 1 – 2 годин. Очищені цибулю та моркву наріжте дрібними кубиками та натріть на тертці відповідно. Картоплю наріжте великими шматками та обсмажте на олії до напівготовності. Свинину наріжте шматочками та обсмажте на сильному вогні, додайте смалець, цибулю та моркву, тушкуйте 10 – 15 хвилин. Додайте томатну пасту або помідори, тушкуйте ще 5 – 20 хвилин. У великій каструлі закип'ятіть 3 л води, додайте смажену картоплю та варену квасолю. Потім додайте обсмажені овочі з м'ясом, подрібнений часник, зелень, лавровий лист та спеції, варіть 10 хвилин. Обсмажте борошно на сухій сковороді до золотистого кольору, розведіть бульйоном, влийте в каструлю, перемішайте та прокип'ятіть 5 хвилин. Подавайте в тарілках або глиняних горщиках.

Смачного!

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