Эта звезда грузинской кухни точно должна быть частым гостем на вашем столе. Однако 24 Канал предлагает немного поэкспериментировать и приготовить львовский вариант чанахов – с фасолью.
Интересно Все будут заглядывать в вашу корзину: запекаем ароматную ветчину в медовой глазури на Пасху
Рецепт чанахов с мясом и фасолью
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 700 граммов свинины;
– 600 граммов картофеля;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 стакан красной фасоли;
– 7 зубчиков чеснока;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 2 столовые ложки смальца;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 лавровый лист;
– соль, черный молотый перец, зелень петрушки, масло, молотая паприка.
Приготовление:
- Красную фасоль замочите на ночь, а затем варите до готовности в течение 1 – 2 часов.
- Очищенные лук и морковь нарежьте мелкими кубиками и натрите на терке соответственно.
- Картофель нарежьте крупными кусками и обжарьте на растительном масле до полуготовности.
- Свинину нарежьте кусочками и обжарьте на сильном огне, добавьте смалец, лук и морковь, тушите 10 – 15 минут.
- Добавьте томатную пасту или помидоры, тушите еще 5 – 20 минут.
- В большой кастрюле вскипятите 3 л воды, добавьте жареный картофель и вареную фасоль.
- Затем добавьте обжаренные овощи с мясом, измельченный чеснок, зелень, лавровый лист и специи, варите 10 минут.
- Обжарьте муку на сухой сковороде до золотистого цвета, разведите бульоном, влейте в кастрюлю, перемешайте и прокипятите 5 минут. Подавайте в тарелках или глиняных горшочках.
Приятного аппетита!
Правда или миф: всегда ли стоит снимать пену из бульона.